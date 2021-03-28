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Что взбесило Роналду? Футболист выбросил капитанскую повязку и покинул поле до конца матча

28 марта, 00:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Арбитр не засчитал гол португальца в ворота Сербии

Во втором туре квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Португалии на выезде упустила победу над Сербией. В первом тайме Жота оформил дубль, а после перерыва Митрович и Костич сравняли счет – 2:2.

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Однако в концовке встречи произошел очень скандальный эпизод. Криштиану Роналду забил гол, но рефери не увидел, что мяч полностью пересек линию ворот и не засчитал взятие ворот.

Криштиану начал яростно апеллировать к боковому судье, за что получил желтую карточку. После этого Роналду покинул поле еще до окончания встречи и бросил на поле свою капитанскую повязку.

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Смотрите видеообзор матча Сербия – Португалия.

Первый тайм:

Второй тайм:

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Криштиану Роналду ЧМ-2022 сборная Португалии сборная Сербии
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