Расписание, трансляции и результаты матчей отбора ЧМ-2022 в субботу

В субботу, 27 марта, проходят очередные 10 матчей квалификации чемпионата мира по футболу. Команды четырех групп начнут второй тур групповой стадии, который продолжится в воскресенье. Сборная Украины, напомним, сыграет в Киеве с финнами.
Тем временем, женщинам впервые дали судить матчи мужского ЧМ.
Самыми интересными, пожалуй, выглядят противостояния Чехии и Бельгии, а также Сербии и Португалии – соперников украинцев по отбору на Евро-2020. Вашему вниманию – расписание всех игр и трансляций на украинском телевидении.
Группа G
16:00 Черногория – Гибралтар, ТВ: "Футбол 2"
19:00 Норвегия – Турция, ТВ: "Футбол 3"
19:00 Нидерланды – Латвия, ТВ: "Футбол 2"
Группа Н
16:00 Россия – Словения, ТВ: "Футбол 3"
19:00 Хорватия – Кипр, ТВ: "Футбол 1"
21:45 Словакия – Мальта
Группа Е
19:00 Беларусь – Эстония
21:45 Чехия – Бельгия, ТВ: "Футбол 1"
Группа А
21:45 Сербия – Португалия, ТВ: "Футбол 2"
21:45 Ирландия – Люксембург
Также поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.
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Смотрите, как Бельгия обыграла Уэльс в среду:
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