Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Расписание, трансляции и результаты матчей отбора ЧМ-2022 в субботу

27 марта, 08:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В Европы сегодня открывается второй тур группового этапа

В субботу, 27 марта, проходят очередные 10 матчей квалификации чемпионата мира по футболу. Команды четырех групп начнут второй тур групповой стадии, который продолжится в воскресенье. Сборная Украины, напомним, сыграет в Киеве с финнами.

Реклама

Тем временем, женщинам впервые дали судить матчи мужского ЧМ.

Самыми интересными, пожалуй, выглядят противостояния Чехии и Бельгии, а также Сербии и Португалии – соперников украинцев по отбору на Евро-2020. Вашему вниманию – расписание всех игр и трансляций на украинском телевидении.

Группа G

16:00 Черногория – Гибралтар, ТВ: "Футбол 2"
19:00 Норвегия – Турция, ТВ: "Футбол 3"
19:00 Нидерланды – Латвия, ТВ: "Футбол 2"

Реклама

Группа Н

16:00 Россия – Словения, ТВ: "Футбол 3"
19:00 Хорватия – Кипр, ТВ: "Футбол 1"
21:45 Словакия – Мальта

Группа Е

19:00 Беларусь – Эстония
21:45 Чехия – Бельгия, ТВ: "Футбол 1"

Группа А

Реклама

21:45 Сербия – Португалия, ТВ: "Футбол 2"
21:45 Ирландия – Люксембург

Также поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Читайте также:Вратарский ляп в матче отбора на ЧМ-2022 взорвал Сеть.

Смотрите, как Бельгия обыграла Уэльс в среду:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол расписание результаты трансляция где смотреть чемпионат мира суббота отборочный турнир
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковидаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять