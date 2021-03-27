Розклад, трансляції й результати матчів відбору ЧС-2022 в суботу

В Європи сьогодні відкривається другий тур групового етапу

У суботу, 27 березня, проходять чергові 10 матчів кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Команди чотирьох груп почнуть другий тур групової стадії, який продовжиться в неділю. Збірна України, нагадаємо, зіграє в Києві з фінами.

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Тим часом, жінкам вперше дали судити матчі чоловічого ЧС.

Найцікавішими, мабуть, виглядають протистояння Чехії та Бельгії, а також Сербії і Португалії – суперників українців по відбору на Євро-2020. До вашої уваги – розклад всіх ігор і трансляцій на українському телебаченні.

Група G

16:00 Чорногорія – Гібралтар, ТБ: "Футбол 2"

19:00 Норвегія – Туреччина, ТБ: "Футбол 3"

19:00 Нідерланди – Латвія, ТБ: "Футбол 2"

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Група Н

16:00 Росія – Словенія, ТБ: "Футбол 3"

19:00 Хорватія – Кіпр, ТБ: "Футбол 1"

21:45 Словаччина – Мальта

Група Е

19:00 Білорусь – Естонія

21:45 Чехія – Бельгія, ТБ: "Футбол 1"

Група А

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21:45 Сербія – Португалія, ТБ: "Футбол 2"

21:45 Ірландія – Люксембург

Також поєдинки можна дивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

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Дивіться, як Бельгія обіграла Уельс у середу:

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