Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Полиция задержала партию кокаина с логотипом Криштиану Роналду

3 апреля, 00:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наркоторговцы планировали нажиться с помощью популярности португальского футболиста

Полиция Нью-Йорка провела операцию по борьбе с наркоторговлей, завершившуюся арестом двух торговцев, у которых изъяли оружие, 200 тысяч долларов и 50 упаковок кокаина с напечатанным на нем логотипом "CR7", который принадлежит знаменитому португальскому футболисту Криштиану Роналду.

Реклама

Читайте также: 7,5 миллионов! Повязку Роналду продали на аукционе

Представитель полиции Бриджит Бреннан заявила, что стоимость изъятой партии кокаина весом в 50 кг оценивается в около 2 млн долларов, сообщает record.pt.

Реклама

Ранее мы писали, что олимпийский призер признан виновным в контрабанде 650 кг кокаина. Общая сумма перевозимой партии наркотиков составляет 151 миллион долларов.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кокаин Криштиану Роналду

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – Португалия
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – ПортугалияФутбол
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол
Результаты и видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022 в субботу: гол динамовца и сенсационная Мальта
Результаты и видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022 в субботу: гол динамовца и сенсационная МальтаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять