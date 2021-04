7,5 миллионов! Повязку Роналду продали на аукционе

В Сербии продали на аукционе капитанскую повязку Криштиану Роналду. Выторговать удалось 7,5 млн сербских динар (около 64 тысячи евро).

Вырученные денежные средства пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии, который борется со спинальной мышечной атрофией. Всего нужно собрать 2,5 млн евро.

Напомним, что в компенсированное время отборочного матча ЧМ-2022 Сербия – Португалия (2:2) Криштиану Роналду забил гол, но взятие ворот не было зафиксировано, поскольку арбитр посчитал, что мяч не пересек линию. В гневе португалец снял повязку и бросил на газон.

CR7 made his thoughts VERY clear after being denied a late winner against Serbia. #WorldCup#Qatar2022#WCQ



