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7,5 миллионов! Повязку Роналду продали на аукционе

2 апреля, 15:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Деньги пойдут на спасение ребенка

В Сербии продали на аукционе капитанскую повязку Криштиану Роналду. Выторговать удалось 7,5 млн сербских динар (около 64 тысячи евро).

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Вырученные денежные средства пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии, который борется со спинальной мышечной атрофией. Всего нужно собрать 2,5 млн евро.

Напомним, что в компенсированное время отборочного матча ЧМ-2022 Сербия – Португалия (2:2) Криштиану Роналду забил гол, но взятие ворот не было зафиксировано, поскольку арбитр посчитал, что мяч не пересек линию. В гневе португалец снял повязку и бросил на газон.

Ранее мы писали, что судья извинился перед Роналду за грубую ошибку. "Я за это его очень уважаю. Но недопустимо, чтобы в таком турнире не использовалась VAR", – обескуражен Криштиану.

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А капитанскую повязку подобрал пожарный, который передал ее организации "Вместе ради жизни".

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Криштиану Роналду сборная Португалии аукционы

Источник: sport24.ru

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