7,5 мільйона! Пов'язку Роналду продали на аукціоні

У Сербії продали на аукціоні капітанську пов'язку Кріштіану Роналду. Виторгувати вдалося 7,5 млн сербських динар (близько 64 тисяч євро).

Виручені кошти підуть на лікування 6-місячного хлопчика з Сербії, який бореться зі спінальною м'язовою атрофією. Всього потрібно зібрати 2,5 млн євро.

Нагадаємо, що в компенсований час відбіркового матчу ЧС-2022 Сербія – Португалія (2:2) Кріштіану Роналду забив гол, але взяття воріт не було зафіксовано, оскільки арбітр порахував, що м'яч не перетнув лінію. У гніві португалець зняв пов'язку і кинув на газон.

