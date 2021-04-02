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7,5 мільйона! Пов'язку Роналду продали на аукціоні

2 квітня, 15:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гроші підуть на порятунок дитини

У Сербії продали на аукціоні капітанську пов'язку Кріштіану Роналду. Виторгувати вдалося 7,5 млн сербських динар (близько 64 тисяч євро).

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Виручені кошти підуть на лікування 6-місячного хлопчика з Сербії, який бореться зі спінальною м'язовою атрофією. Всього потрібно зібрати 2,5 млн євро.

Нагадаємо, що в компенсований час відбіркового матчу ЧС-2022 Сербія – Португалія (2:2) Кріштіану Роналду забив гол, але взяття воріт не було зафіксовано, оскільки арбітр порахував, що м'яч не перетнув лінію. У гніві португалець зняв пов'язку і кинув на газон.

Раніше ми писали, що суддя вибачився перед Роналду за грубу помилку. "Я за це його дуже поважаю. Але неприпустимо, щоб у такому турнірі не використовувалася VAR", – сказав Кріштіану.

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А капітанську пов'язку підібрав пожежний, який передав її організації "Разом заради життя".

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Кріштіану Роналду збірна Португалії аукціони

Джерело: sport24.ru

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