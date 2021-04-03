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Сначала его критиковали – мать мальчика поблагодарила Роналду за психи

3 апреля, 09:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португалец психанул и выбросил свою капитанскую повязку, которую продали для помощи ребенку

Мать сербского мальчика Гаврило, страдающего спинальной мышечной атрофией, поблагодарила организаторов аукциона капитанской повязки Криштиану Роналду, на котором было собрано 64 тысячи евро на лечение ребенка.

"Мы даже не хотели в это верить. Мы смотрели игру и знали, что Роналду выбросил повязку, но мы не верили, что люди, которые не знали нас, но, видимо, слышали о нашей истории, могут взять ее и выставить на аукцион, чтобы помочь. Недостаточно сказать, что мы приятно удивлены, наша благодарность как родителей огромна", – сказала Невена Рейтер, которую цитирует Record.

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Стоимость лечения составляет около двух миллионов евро, но мать считает, что собранные деньги "очень помогут". И она не преминула заметить иронию вокруг поступка Роналду: Сначала они сильно раскритиковали его реакцию, но, слава Богу, из этого вышло нечто гораздо большее".

Напомним, что в компенсированное время отборочного матча ЧМ-2022 Сербия – Португалия (2:2) Криштиану Роналду забил гол, но взятие ворот не было зафиксировано, поскольку арбитр посчитал, что мяч не пересек линию. В гневе португалец снял повязку и бросил на газон. Позже судья извинился перед Роналду за грубую ошибку.

Смотрите обзор матча Сербия – Португалия:

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Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Сербии

Источник: Сегодня|Спорт

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