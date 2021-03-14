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Пеле повалений офіційно! Роналду – найкращий бомбардир в історії футболу

14 березня, 23:26

Олег Люлька Олег Люлька

Португалець довів число своїх голів до 770 в кар'єрі і оголосив себе новим королем результативності всіх часів

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду оголосив, що перевершив Пеле і став найкращим бомбардиром в історії футболу. Ця заява португальця прозвучала після того, як у неділю, 14 березня, Роналду забив три м'ячі у ворота "Кальярі" і довів число своїх голів до 770 в кар'єрі.

"Протягом останніх кількох тижнів мене оголошували найкращим бомбардиром в історії футболу, який перевершив Пеле, котрий забив 757 голів у офіційних матчах"

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"Хоча я вдячний за це визнання, тепер настала пора пояснити, чому я не визнавав цей рекорд до цього моменту"

"Моє вічне і беззастережне захоплення містером Едсоном Арантісом ду Насіменто, а також повага до футболу середини XX століття спонукали мене вважати, що він забив 767 голів, рахуючи 9 голів за збірну штату Сан-Паулу, а також один гол за армійську команду як офіційні"

"Світ змінився з тих пір, і футбол теж змінився, але це не означає, що ми можемо просто стерти історію заради наших інтересів"

"Сьогодні, коли я досягаю позначки 770 офіційних голів в кар'єрі, я насамперед звертаюся до Пеле. У світі немає гравця, який би не виріс на розповідях про його ігри, його голи і досягнення, і я не виняток. З цієї причини я сповнений радості і гордості, коли визнаю голи, які вивели мене на перше місце в світовому списку бомбардирів, дозволивши перевершити рекорд Пеле, про що я не міг мріяти, коли зростав на Мадейрі"

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"Спасибі всім, хто взяв участь в цій дивній подорожі зі мною. Моїм одноклубникам, моїм суперникам, фанатам гарної гри по всьому світу і, перш за все, моїй родині та близьким друзям: вірте мені, коли я кажу, що я б не впорався без вас"

"Тепер я в передчутті наступних ігор і випробувань, чергових рекордів і трофеїв! Повірте, ця історія ще далека від завершення"

"Майбутнє попереду, а "Ювентусу" і збірній Португалії ще багато що належить виграти! Приєднуйтесь до мене в цій подорожі! Вперед!" – написав 36-річний Кріштіану Роналду у себе в Instagram

Раніше ми писали, що 80-річному Пеле зробили щеплення від коронавірусу.

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Також ми розповідали, що на честь Пеле перейменували стадіон "Маракана".

Дивіться хет-трик Роналду, який дозволив йому побити рекорд Пеле

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