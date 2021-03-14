Лівою, правою, головою: Роналду зробив незвичайний хет-трик в матчі за "Ювентус"

Кріштіану Роналду продовжує штампувати голи і доводити свою необхідність європейським грандам навіть в 35 років. Сьогодні ввечері португалець зробив 57-й хет-трик в кар'єрі, а його "Ювентус" обіграв в гостях команду з нижньої частини турнірної таблиці, "Кальярі", – 3:1.

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Причому, всі три м'ячі форвард забив вже до 32-й хвилині, та ще й відрізнявся по-різному. На 11-й хвилині Роналду направив м'яч в сітку головою після подачі Федеріко К'єза. На 25-й реалізував пенальті за порушення воротаря проти нього. Забив правою ногою. А на 32-й Кріштіану з передачі того ж К'єза красивим ударом лівою ногою зробив рахунок 3:0.

Дивіться найкращі моменти першого тайму:

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Цікаво, що один гол у "Кальярі" відіграв Джованні Сімеоне – син знаменитого тренера "Атлетіко", а в минулому футболіста Дієго Сімеоне.

У неділю ж "Рома" програла "Пармі" перед приїздом до "Шахтаря".

Зауважимо, що за півтора сезони в "Ювентусі" це третій хет-трик зіркового португальця. У складі "Реала" він 44 рази забивав по три м'ячі за матч, в "МЮ" – один, в збірній Португалії – 9.

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