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"Король Пеле" – так тепер буде називатися легендарний стадіон в Ріо

10 березня, 17:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Маракану" перейменують на честь легендарного футболіста

Влада Бразилії підготувала законопроєкт про перейменування стадіону "Маракана" в Ріо-де-Жанейро на честь триразового чемпіона світу Пеле. Тепер документ має бути підписаний виконуючим обов'язки губернатора Клаудіо Кастро.

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Після перейменування стадіон буде називатися "Едсон Арантес ду Насименту – Король Пеле".

80-річний Пеле неодноразово грав на "Маракані" і саме там в 1969 році в складі "Сантоса" забив у ворота "Васко да Гама" свій 1000-й гол.

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Стадіон "Маракана" був відкритий в 1950 році і до 1999-го вважався найбільш містким у світі. У фінальному матчі ЧС-1950 арена вмістила 199 854 глядачів. Зараз арена вміщає 78 838 глядачів.

Раніше ми розповідали про реакцію Пеле на те, що Ліонель Мессі повторив його феноменальний рекорд по голам за один клуб.

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стадіон Пеле Маракана
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