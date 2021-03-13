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Перший пост Роналду після провалу в ЛЧ. Купа слів, але головне – фото

13 березня, 17:53

Олег Люлька Олег Люлька

На знімку невидима сила тримає Кріштіану, але він все одно виривається. Питання, куди – в "Реал" або "ПСЖ"?

Чотири дні Кріштіану Роналду мовчав після того, як його "Ювентус" сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись в 1/8 фіналу за сумою двох матчів "Порту". І ось 36-річний володар п'яти "Золотих м'ячів" заговорив.

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Ні-ні, Роналду вирішив не коментувати чутки про своє повернення до "Реалу". Але дав зрозуміти, що фіаско в протистоянні з "Порту" його не зламає.

"Важливішим за кількість падінь у житті є те, як швидко і міцно ви встанете на ноги. Справжні чемпіони ніколи не ламаються! Наша увага вже зосереджена на "Кальярі", на боротьбі в Серії А, на фіналі Кубка Італії і на всьому, чого ми ще можемо добитися в цьому сезоні. Це правда, що минуле належить музеям. Але, на щастя, у футболу є пам'ять, і у мене теж! Історію не можна стерти, вона пишеться кожного божого дня із завзятістю, командним духом, наполегливістю і великими труднощами. А ті, хто цього не розуміє, ніколи не доб'ється слави і успіху", – написав Кріштіану Роналду у себе в Instagram.

При цьому свій пафосний спіч футболіст підкріпив символічним фото: на ньому Кріштіану немов кінь, на якого накинули ласо, але він все одно мчить уперед.

Схоже, Роналду і справді не проти скинути з себе "ласо" у вигляді контракту з "Ювентусом" і перебратися чи то до "ПСЖ", чи то до "Реалу".

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Дивіться, як Роналду вилетів з ЛЧ від "Порту"

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чемпіонат Італії Реал Мадрид Кріштіану Роналду ПСЖ Ювентус ТУрин

Джерело: Сегодня|Спорт

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