Пеле зробили щеплення від коронавірусу (фото)

Легендарний бразильський футболіст Пеле зробив щеплення від коронавірусу. 80-річний Король футболу повідомив про це у себе в Instagram, опублікувавши фото, як йому вводять вакцину за допомогою уколу під шкіру.

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3-кратний чемпіон світу Пеле, будучи в масці, під час вакцинації показав світу великий палець.

"Це незабутній день – мені зробили щеплення! Пандемія ще не завершена. Ми повинні дотримуватися дисципліни, щоб зберегти життя, поки багато людей не вакцинуються. Продовжуйте мити руки і за можливістю залишайтеся вдома. Коли виходите на вулицю, будь ласка, не забувайте вдягати маску і зберігати соціальну дистанцію. Все мине, якщо ми будемо думати про інших і допомагати один одному", – написав Пеле в Instagram

Відзначимо, що Бразилія – друга країна світу за кількістю смертей від коронавірусу (257 562) після США (529 214)

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З моменту оголошення пандемії Пеле залишається в своєму домі в Гуаружі, штат Сан-Пауло.

Нагадаємо, в 2019 році Пеле був екстрено госпіталізований під час свого перебування в Парижі за підозрою в нападі лихоманки і правця. Після тижневого перебування в паризькій лікарні він відправився до Бразилії.

Пеле / Фото: AFP

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"Він досить слабкий, – розповідав рік тому син Пеле. – Переніс операцію із заміни тазостегнового суглоба, і реабілітація була ідеальною. У нього є проблеми з пересуванням, які своєю чергою викликають у нього щось на зразок депресії. Уявіть, він – король, завжди був значною фігурою в світі футболу, а тепер не може нормально ходити. Соромиться цього. Йому соромно, він не хоче виходити, показувати себе, бути на вулиці, не хоче робити нічого, що передбачає вихід з дому. Він став сором'язливим, веде усамітнений спосіб життя"

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