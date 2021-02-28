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Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії. Вдруге з початку року

28 лютого, 09:37

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Чергове статистичне досягнення португальського форварда

Нападаючий Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, незважаючи на те, що в січні Роналду вже ставав кращим бомбардиром. Як повідомляє IFFHS, португалець побив рекорд "Короля футболу" Пеле. У розрахунок бралися тільки м'ячі, забиті в офіційних матчах.

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У вчорашньому матчі "Верона" – "Ювентус" Роналду забив 766-й гол в кар'єрі. Пеле став рекордсменом світу 29 червня 1975 року, коли забив 2 голи за "Нью-Йорк Космос". Тоді він досяг позначки в 730 голів і перевершив досягнення Ференца Пушкаша. Після цього Пеле відіграв ще два роки і закінчив кар'єру в 1977 році з 765 голами. Пеле володів рекордом результативності голів 45 років і 243 дні – майже половину століття!

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Цікаво, що в інших джерелах кращим бомбардиром в історії вказують Йозефа Біцана, на рахунку якого 805 м'ячів. Хоча, якраз рекорд Біцана Роналду побив наприкінці січня, коли забив 760-й м'яч. А ще є Ромаріо, який забив, за різними даними, чи то 748, чи то 772 м'ячі.

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Дивіться відео рекордного м'яча Роналду:

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футболіст Кріштіану Роналду Пеле

Джерело: Сегодня|Спорт

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