У Москві на тренуванні помер відомий хокеїст

Ігорю Хацею було 48 років. Він грав за "Трактор", "Авангард", "Мечел", "Спартак" і "Амур"

Ще одна смерть у російському хокеї. На 49-му році життя в Москві помер хокеїст Ігор Хацей, який в 1990-х вигравав "бронзу" чемпіонату РФ.

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Нагадаємо, напередодні в Росії не стало головного тренера "Червоної Армії" Олександра Левицького.

Як повідомляє СЭ, серце Ігоря Хацея зупинилося під час тренування любителів в одному з льодових палаців Москви. Хацею стало зле, він повернувся на лаву запасних, де знепритомнів і вже не прийшов до тями.

Ігор Хацей. Фото – Arenamorozovo

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Ігор Хацей – вихованець челябінського хокею, грав за "Трактор", "Авангард", "Мечел", "Спартак" і "Амур". Після закінчення ігрової кар'єри працював дитячим тренером у Москві.

Його брат Євген Хацей також грав за "Авангард", а потім став віцепрезидентом омського клубу.

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Раніше ми писали, що помер батько найкращого хокеїста в історії. У 82 роки не стало Волтера Гретцкі. Він був українцем.

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