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Помер знаменитий футболіст "Роми"

24 лютого, 12:20

Олег Люлька Олег Люлька

Причиною смерті володаря Кубка Італії Ламберто Леонарді стало погіршення здоров'я після падіння

Італійська "Рома" на офіційному сайті повідомила про смерть свого колишнього півзахисника Ламберто Леонарді. Йому був 81 рік. За даними ЗМІ, причиною смерті італійця стало погіршення стану здоров'я після падіння і перелому.

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Леонарді був вихованцем римлян і виступав в їхньому складі з 1957 по 1959 і з 1962 по 1966 рік. У 1964 році він виграв у складі "Роми" Кубок Італії. Всього за "Рому" Леонарді провів 102 матчі і забив 10 голів.

Також у кар'єрі Леонарді були такі клуби, як "Ювентус" і "Аталанта". Після завершення кар'єри в 1974 році він почав тренерську діяльність, працював у клубах нижчих італійських дивізіонів до 2001 року.

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"Я з великим сумом сприйняв цю новину, тому що ми спілкувалися з Ламберто зовсім недавно. Я дізнався, що він був госпіталізований, і подзвонив йому. Він сказав мені, що ми скоро зустрінемося на стадіоні..." – розповів друг Леонарді, президент італійського клубу "Торрес" Сальваторе Сечі

Раніше ми писали, що страшна хвороба забрала партнера Маліновського. У 21 рік помер гравець молодіжної команди "Аталанта" івуарієць Віллі Брасіано.

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помер футболіст Рома Італія Ламберто Леонарді

Джерело: Сегодня|Спорт

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