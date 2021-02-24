Помер знаменитий футболіст "Роми"

Італійська "Рома" на офіційному сайті повідомила про смерть свого колишнього півзахисника Ламберто Леонарді. Йому був 81 рік. За даними ЗМІ, причиною смерті італійця стало погіршення стану здоров'я після падіння і перелому.

Реклама

Читайте також: Помер прийомний батько Тевеса: його всиновили після того, як мати пішла, а рідного батька вбили

Леонарді був вихованцем римлян і виступав в їхньому складі з 1957 по 1959 і з 1962 по 1966 рік. У 1964 році він виграв у складі "Роми" Кубок Італії. Всього за "Рому" Леонарді провів 102 матчі і забив 10 голів.

Також у кар'єрі Леонарді були такі клуби, як "Ювентус" і "Аталанта". Після завершення кар'єри в 1974 році він почав тренерську діяльність, працював у клубах нижчих італійських дивізіонів до 2001 року.

Реклама

"Я з великим сумом сприйняв цю новину, тому що ми спілкувалися з Ламберто зовсім недавно. Я дізнався, що він був госпіталізований, і подзвонив йому. Він сказав мені, що ми скоро зустрінемося на стадіоні..." – розповів друг Леонарді, президент італійського клубу "Торрес" Сальваторе Сечі

Раніше ми писали, що страшна хвороба забрала партнера Маліновського. У 21 рік помер гравець молодіжної команди "Аталанта" івуарієць Віллі Брасіано.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама