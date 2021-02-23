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Оплакують 21-річного футболіста: страшна хвороба забрала партнера Малиновського

23 лютого, 19:59

Олена Павлова Олена Павлова

Івуарійський півзахисник встиг стати чемпіоном Італії

"Аталанта" оплакує свого футболіста. Сьогодні, 23 лютого, гравець молодіжної команди бергамцев Віллі Брасіано Та Бі помер від раку печінки. Івуарійського півзахисника тільки взимку виповнився 21 рік. А буквально в травні 2020 року "Аталанта" втратила 19-річного гравця Андреа Рінальді , Який помер після аневризми мозку.

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Віллі Брасіано Та Бі/Фото Atalanta B.C.

Віллі Брасіано Та Бі/Фото Atalanta B.C.

Віллі довго боровся зі страшною хворобою. А останні місяці талановитий півзахисник провів на батьківщині, в Кот-д & # 39; Івуарі.

"Ми сумуємо про передчасну смерть нашого гравця і чемпіона Італії до 19 років Віллі Брачиалі Та Бі і поділяємо горе його сім'ї і близьких. Його мрія обірвалася занадто рано ... Дорогий Віллі, спочивай з миром", – йдеться в повідомленні "Аталанти" в Twitter .

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Нагадаємо, що в складі "Аталанти" виступають два українських півзахисника – Руслан Малиновський і Віктор Коваленко. У 23 зустрічах чемпіонату Італії бергамци набрали 43 очки і посідають п'яте місце в Серії А.

раніше Малиновський розповів, як Коваленко завантажили в "Аталанті" .

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помер рак футболіст чемпіонат Італії Аталанта
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