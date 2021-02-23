Лікар заговорив про ампутацію... Футболіст "Реала" ледь не втратив ногу

Французький захисник мадридського "Реала" Ферлан Менді ледь не втратив ногу. І взагалі – чудо, що він зараз не інвалід. Знаменитий футболіст розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, які ледь не погубили його кар'єру на самому її початку.

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"Я провів сім років у "ПСЖ", почавши в команді до 11 років, але зазнав травми незадовго до вступу до академії. У мене був артрит стегна і інфекція, тому мені знадобилася операція, і я довго лікувався в лікарні. Я провів два або три місяці в гіпсовій пов'язці. Після операції до мене прийшов лікар і сказав, що я ніколи більше не гратиму в футбол. Він навіть сказав, що мені, можливо, доведеться ампутувати ногу".

Ферлан Менді / Фото: AFP

"Деякий час я був в інвалідному кріслі, потім на милицях, а після цього мені довелося знову вчитися ходити. Я думав, що відразу зможу ходити. Я спробував, піднявся з інвалідного візка, але відразу ж упав. У мене не залишилося енергії в ногах , тому що я так довго не ходив і мої ноги не звикли рухатися. Але, попри це, я завжди вірив, що футбол для мене ще не закінчився, і я казав усім, що повернуся до гри".

"Більшість людей думали, що це неможливо, але я знову навчився ходити, хоча і довелося грати з болем в стегні близько півтора років. Я пережив важкий момент, мені вдалося вийти з цієї ситуації переможцем", – наводить слова 25-річного Менді AS з посиланням на УЄФА.

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Ферлан Менді / Фото: Reuters

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Менді перейшов до "Реала" з "Ліона" влітку 2019 року за 48 млн євро, ставши з мадридцями чемпіоном Іспанії-2020. Нинішнього сезону він узяв участь у 20 матчах Прімери, в яких забив один гол. Також на його рахунку шість матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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