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Помер прийомний батько Тевеса: його всиновили після того, як мати пішла, а рідного батька вбили

22 лютого, 10:43

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Важка втрата в сім'ї аргентинського футболіста

Прийомний батько знаменитого аргентинського футболіста Карлоса Тевеса Сегундо Раймундо Тевес помер від наслідків зараження коронавірусом. Він страждав від діабету, а останні кілька тижнів провів у реанімації через пневмонію.

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Раймундо Тевес був чоловіком рідної тітки Карлоса Адріани Ноемі Мартінес. Вони усиновили майбутню зірку футболу в шестирічному віці після того, як його рідний батько був застрелений на вулиці. Мати пішла з сім'ї, коли Карлосу було всього півроку.

"Бока Хуніорс" оплакує смерть Дона Сегундо, батька Карлітоса, і підтримує сім'ю Тевеса та їхніх друзів у цей час, повний болю і смутку. Тримайтеся!" – йдеться в повідомленні в офіційному акаунті "Боки" в Twitter.

Тевес почав професійну кар'єру в "Бока Хуніорс" в 16 років. Через чотири роки він перейшов в бразильський "Корінтіанс". Також в кар'єрі нападника були виступи за англійські "Вест Хем", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", італійський "Ювентус" і китайський "Шанхай Шеньхуа". Взимку 2018 року Тевес повернувся з Піднебесної в "Боку".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що мама Роналдіньо померла через коронавірус. У грудні 71-річна Мігелін Елої Дос Сантос потрапила в реанімацію.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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футболіст Карлос Тевес коронавірус

Джерело: Сегодня|Спорт

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