Русский
$ 27,93
33,89
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Симуляція століття! Футболіст ударив себе каменем у скроню, імітуючи травму

23 лютого, 09:57

Олег Люлька Олег Люлька

Гватемалець Росбін Рамос, якщо не складеться з футболом, може запросто грати в театрі і кіно

Симуляція у футболі – справа буденна. Але те, що сталося в матчі третього дивізіону Гватемали між "Батанекос" і "Депортіво Сан-Лоренсо Джогофут" (1:3), перейшло всі межі.

Реклама

Гравець "Батанекос" Росбін Рамос симулював потрапляння в нього каменя з боку уболівальників. З трибун на поле під час матчу справді прилетів камінь. Але він нікого не зачепив. Проте "артист" Рамос спробував отримати з цієї ситуації вигоду.

Футболіст підбіг до каменя, взяв його в руку і сам себе вдарив ним у скроню, після чого впав на газон і почав зображати страждання, благаючи про медичну допомогу.

Ймовірно, Рамос розраховував, що арбітр, який стояв спиною до цієї клоунади, "купиться" на симуляцію і відведе команди з поля, а "Депортіво" зарахують технічну поразку.

Реклама

Однак після деяких суперечок гра була продовжена.

Очікується, що після того, як відео з симуляцією Рамоса потрапило в Мережу, гравцеві випишуть дискваліфікацію за його акторську майстерність. Треба визнати, за цим хлопцем реально плачуть цирк і театр.

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

До речі, раніше ми розповідали, що принизлива симуляція Роналду допомогла "Ювентусу" здобути три очки.

Реклама

Також ми писали, що картинне падіння Неймара стало інтернет-мемом.

Найвідоміші базікали світового футболу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Гватемала футбол футболіст симулянт

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти