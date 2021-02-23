Симуляція століття! Футболіст ударив себе каменем у скроню, імітуючи травму

Гватемалець Росбін Рамос, якщо не складеться з футболом, може запросто грати в театрі і кіно

Симуляція у футболі – справа буденна. Але те, що сталося в матчі третього дивізіону Гватемали між "Батанекос" і "Депортіво Сан-Лоренсо Джогофут" (1:3), перейшло всі межі.

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Гравець "Батанекос" Росбін Рамос симулював потрапляння в нього каменя з боку уболівальників. З трибун на поле під час матчу справді прилетів камінь. Але він нікого не зачепив. Проте "артист" Рамос спробував отримати з цієї ситуації вигоду.

Футболіст підбіг до каменя, взяв його в руку і сам себе вдарив ним у скроню, після чого впав на газон і почав зображати страждання, благаючи про медичну допомогу.

Ймовірно, Рамос розраховував, що арбітр, який стояв спиною до цієї клоунади, "купиться" на симуляцію і відведе команди з поля, а "Депортіво" зарахують технічну поразку.

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Однак після деяких суперечок гра була продовжена.

Очікується, що після того, як відео з симуляцією Рамоса потрапило в Мережу, гравцеві випишуть дискваліфікацію за його акторську майстерність. Треба визнати, за цим хлопцем реально плачуть цирк і театр.

До речі, раніше ми розповідали, що принизлива симуляція Роналду допомогла "Ювентусу" здобути три очки.

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Також ми писали, що картинне падіння Неймара стало інтернет-мемом.

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