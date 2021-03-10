В Москве на тренировке умер известный хоккеист

Игорю Хацею было 48 лет. Он играл за "Трактор", "Авангард", "Мечел", "Спартак" и "Амур"

Еще одна смерть в российском хоккее. На 49-м году жизни в Москве скончался хоккеист Игорь Хацей, в 1990-х становившийся бронзовым призером чемпионата РФ.

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Напомним, буквально накануне в России не стало главного тренера "Красной Армии" Александра Левицкого.

Как сообщает СЭ, сердце Игоря Хацея остановилось во время тренировки любителей в одном из ледовых дворцов Москвы. Хацей почувствовал себя плохо, вернулся на скамейку запасных, где потерял сознание и уже не очнулся.

Игорь Хацей. Фото – Arenamorozovo

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Игорь Хацей – воспитанник челябинского хоккея, игравший за "Трактор", "Авангард", "Мечел", "Спартак" и "Амур". После окончания игровой карьеры работал детским тренером в Москве.

Его брат Евгений Хацей также играл за "Авангард", а затем стал вице-президентом омского клуба.

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Ранее мы писали, что умер отец лучшего хоккеиста в истории. В 82 года скончался Уолтер Гретцки. Он был украинцем.

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