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Помер батько кращого хокеїста в історії. Він був українцем

5 березня, 09:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У 82 роки помер Уолтер Гретцкі

У віці 82 років помер Уолтер Гретцкі – батько кращого хокеїста в історії Уейна Гретцкі.

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"З глибоким сумом ми з Джанет повідомляємо новину про смерть мого батька. Останні кілька років він хоробро боровся з хворобою Паркінсона та іншими проблемами зі здоров'ям, але ніколи не дозволяв їм зломити його. Для моєї сестри і трьох моїх братів тато був капітаном нашої команди – він вів за собою, захищав і керував нашою сім'єю щодня, на кожному етапі шляху.

Для мене він був причиною того, що я закохався в хокей. Він надихнув мене стати кращим не тільки в хокеї, але і в житті. Будемо дуже за ним сумувати, але ми знаємо, що він возз'єднався з нашою мамою, і це приносить мені і моїй родині заспокоєння. Він був дійсно великим канадцем. Ми любимо тебе, тату", – написав Гретцкі в Twitter.

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На початку XX століття дід Уейна, Терентій Лаврентійович Грецький, іммігрував до Канади з Берестейщини. На той момент це була територія України, нині – Білорусь. Там він одружився на Марії з міста Підгайці (Тернопільська область). Мовою спілкування в родині була українська.

Відома така історія. Уолтер Гретцкі (син Терентія і Марії) кілька років тому переніс інсульт і, коли прийшов до тями, розмовляв тільки українською мовою! "Батько потім два роки згадував англійську", – розповідав Уейн.

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хокей Уейн Гретцкі

Джерело: Championat.ru

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