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Помер головний тренер "Червоної Армії"

9 березня, 10:12

Олег Люлька Олег Люлька

Хокейний фахівець Олександр Левицький пішов з життя після інсульту

У віці 56 років помер головний тренер московської команди Молодіжної хокейної ліги "Червона Армія" Олександр Левицький.

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За інформацією ТАСС, Левицький помер в лікарні після перенесеного інсульту.

Цю інформацію підтвердив офіційний сайт ЦСКА, дублем якого є "Червона Армія".

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Левицький працював у структурі ЦСКА з 2006 року. Як головний тренер він тричі приводив команду гравців 2001 року народження до титулу чемпіонів Росії. "Червону Армію" він очолював з 2019 року.

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Крім того, в сезоні 2018/19 Левицький був у тренерському штабі юніорської збірної Росії (U18), яка завоювала "срібло" чемпіонату світу в Швеції.

Раніше ми писали, що помер батько найкращого хокеїста в історії. У 82 роки не стало Уолтера Гретцкі. Він був українцем.

Також ми розповідали про дикість у Росії: хокеїста жорстоко били ключкою по голові.

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