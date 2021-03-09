Помер головний тренер "Червоної Армії"

У віці 56 років помер головний тренер московської команди Молодіжної хокейної ліги "Червона Армія" Олександр Левицький.
За інформацією ТАСС, Левицький помер в лікарні після перенесеного інсульту.
Цю інформацію підтвердив офіційний сайт ЦСКА, дублем якого є "Червона Армія".
Читайте також: Юного футболіста вбило струмом. Що він робив?
Левицький працював у структурі ЦСКА з 2006 року. Як головний тренер він тричі приводив команду гравців 2001 року народження до титулу чемпіонів Росії. "Червону Армію" він очолював з 2019 року.
Крім того, в сезоні 2018/19 Левицький був у тренерському штабі юніорської збірної Росії (U18), яка завоювала "срібло" чемпіонату світу в Швеції.
Раніше ми писали, що помер батько найкращого хокеїста в історії. У 82 роки не стало Уолтера Гретцкі. Він був українцем.
Також ми розповідали про дикість у Росії: хокеїста жорстоко били ключкою по голові.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк