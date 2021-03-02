Не стало легендарного забивайла "Ліверпуля"

Після тривалої хвороби у віці 82 роки помер колишній гравець "Ліверпуля" Іан Сент-Джон. Знаменитого шотландського форварда не стало напередодні, сьогодні про це у Twitter повідомив англійський клуб.
"Ми глибоко засмучені смертю справжньої легенди "Енфілда", Іана Сент-Джона. Думки всіх, хто причетний до "Ліверпуля", просто зараз поруч із близькими легенди в цей сумний і важкий час. Спочивай з миром, Іане (1938-2021)", – йдеться в заяві "Ліверпуля"
Зазначимо, що Іан Сент-Джон перейшов з "Мотервелла" до "Ліверпуля" в 1961 році за рекордні на той час для мерсисайдського клубу 37 500 фунтів. За 10 років у "Ліверпулі" Іан провів 425 матчів і забив 118 голів.
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У сезоні-1964/1965 "Ліверпуль" вперше за 70 років виграв Кубок Англії, у фіналі якого саме Іан забив переможний гол у ворота "Лідс Юнайтед", це сталося в додатковий час (2:1).
Загалом Іан Сент-Джон з "Ліверпулем" виборов шість трофеїв, включно з двома чемпіонствами і трьома Суперкубками Англії.
Навесні 2014 року Сент-Джон переніс операцію через рак сечового міхура, йому видалили сечовий міхур і передміхурову залозу...
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