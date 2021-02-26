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Спочивай з миром, "драконе": після серцевого нападу на тренуванні помер воротар "Порту"

26 лютого, 18:59

Олена Павлова Олена Павлова

Альфредо Кінтана перебував у штучній комі з понеділка

"Порту" шокований несподіваною втратою. Пішов із життя голкіпер гандбольної команди "Драконів" і збірної Португалії Альфредо Кінтана. У понеділок під час тренування у 32-річного воротаря сталася зупинка серця. Раніше ми повідомляли, що страшна хвороба забрала партнера Малиновського в "Аталанті".

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У понеділок Кінтана був госпіталізований і введений в стан штучної коми. Але врятувати його не вдалося – сьогодні "Порту" повідомив про смерть 32-річного Кінтани, який виступав за португальський клуб протягом 10 років. У португальця був виявлений набряк мозку, спричинений тривалою зупинкою серця – 45 хвилин.

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"Послання, яким ми ніколи не думали поділитися: сьогодні пішов наш дорогий Альфредо Кінтана. Тебе назавжди запам'ятають як одного з наших. Справжній "дракон". Спочивай з миром, Вічний Кінтана!", – написано на сторінці "Порту" в Twitter

Ми також писали, що бразильський футболіст помер після серцевого нападу під час матчу.

Тренування збірної України з гандболу Відео: Федерация гандбола Украины
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