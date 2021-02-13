Померла найсильніша людина планети з України

Олімпійський чемпіон з важкої атлетики, у минулому найсильніша людина планети Юрій Власов помер у віці 85 років. Про смерть легендарного штангіста повідомив президент Федерації важкої атлетики Росії Максим Агапітов.

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"Власов помер сьогодні вранці. Юрій зробив величезний внесок у світовий спорт і, звичайно ж, у важку атлетику. Уособлював не просто спорт, був яскравим прикладом для наслідування і як письменник, і як політик", – наводить слова Агапітова РБК-Спорт.

Юрій Власов / Фото: Getty Images

Уродженець української Макіївки Юрій Власов – олімпійський чемпіон-1960, срібний призер Ігор-1964, а ще 4-разовий чемпіон світу, 6-разовий чемпіон Європи, 5-разовий чемпіон СРСР.

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Він – перша людина на планеті Земля, яка підняла понад два центнери з помосту над головою.

Власов встановив 31 рекорд світу і 41 рекорд СРСР.

Власов також був письменником і журналістом.

З 1989 по 1991 рік колишній штангіст був народним депутатом СРСР. А 1993-го був обраний до Держдуми РФ. 1996-го Власов брав участь у виборах президента Росії і набрав 0,20% голосів.

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Раніше ми писали, що не стало впливового гонщика Формули-1. Адріану Кампосу, який виступав у "Королівських гонках" і керував низкою команд, було 60 років.

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