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Покойся с миром, "дракон": после сердечного приступа на тренировке умер вратарь "Порту"

26 февраля, 18:59

Елена Павлова Елена Павлова

Альфредо Кинтана пребывал в искусственной коме с понедельника

"Порту" шокирован неожиданной утратой. Ушел из жизни голкипер гандбольной команды "Драконов" и сборной Португалии Альфредо Кинтана. В понедельник во время тренировки у 32-летнего вратаря произошла остановка сердца. Ранее мы сообщали, что страшная болезнь забрала партнера Малиновского по "Аталанте".

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В понедельник Кинтана был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Но спасти его не удалось – сегодня "Порту" сообщил о смерти 32-летнего Кинтаны, выступавшего за португальский клуб в течение 10 лет. У португальца был обнаружен отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца – 45 минут.

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"Послание, которым мы никогда не думали поделиться: сегодня ушел наш дорогой Альфредо Кинтана. Тебя навсегда запомнят как одного из наших. Настоящий "дракон". Покойся с миром, Вечный Кинтана!", – написано на странице "Порту" в Twitter

Мы также писали, что бразильский футболист умер после сердечного приступа во время матча.

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины
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умер гандбол голкипер вратарь Порту
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