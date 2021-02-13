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Умер самый сильный человек планеты из Украины

13 февраля, 18:02

Олег Люлька Олег Люлька

Легендарному штангисту Юрию Власову было 85 лет

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, бывший самый сильный человек планеты Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. О смерти легендарного штангиста сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

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"Власов умер сегодня утром. Юрий внес величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик", – приводит слова Агапитова РБК-Спорт

Юрий Власов

Юрий Власов / Фото: Getty Images

Уроженец украинской Макеевки Юрий Власов – олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призер Игр-1964, а еще 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР.

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Он – первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой.

Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

Власов также был писателем и журналистом.

С 1989 по 1991 год бывший штангист был народным депутатом СССР. А в 1993-м был избран в Госдуму РФ. В 1996-м Власов участвовал в выборах президента России и набрал 0,20% голосов.

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Ранее мы писали, что не стало влиятельного гонщика Формулы-1. Адриану Кампосу, выступавшему в "Королевских гонках" и руководившему рядом команд, было 60 лет.

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умер тяжелая атлетика Юрий Власов
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