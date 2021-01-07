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Бразильский футболист умер после сердечного приступа во время матча

7 января, 20:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игроку португальского клуба Алексу Аполинарио было всего 24 года

Печальное известие поступило сегодня из Португалии. Бразильский футболист команды третьего дивизиона "Алверка", полузащитник Алекс Аполинарио, умер в больнице. Три дня назад мы писали, что у футболиста случился сердечный приступ во время матча. 24-летний игрок упал на поле прямо во время матча и остался лежать недвижимо.

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Медики оказывали ему помощь сразу же на поле, оживили сердце, а затем его увезли в больницу. Встреча, прерванная на 27-й минуте, так и не была доиграна. Несколько дней врачи боролись за жизнь Алекса, но не смогли спасти. Остановка сердца привела к смерти мозга. Об этом с прискорбием сообщил аккаунт клуба в Instagram.

"Алверка" отменила все свои мероприятия и пообещала оказать помощь семье Аполинарио. В Португалии он выступал с 2019 года, когда приехал из Бразилии.

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Недавно после Марадоны футбольный мир потерял еще и своего Папу.

Смотрите сюжет о недавней смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны:

Видео: Сегодня

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