Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

У футболиста случился сердечный приступ во время матча: откачивали прямо на поле

4 января, 08:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Следующие 48 часов станут решающими в борьбе футболиста за жизнь

Во время матча третьей лиги Португалии между клубами "Альверка" и "Униао де Альмейрима" у игрока хозяев поля Алекса Аполинариу случился сердечный приступ. Он рухнул на 27-й минуте матча и остался лежать на траве.

Реклама

К месту событий сразу же прибыл автомобиль скорой помощи, а медикам пришлось реанимировать игрока на месте. К счастью, им удалось вернуть Алекса к жизни и в стабильном состоянии он был отправлен в госпиталь, однако следующие 48 часов будут решающими в его борьбе за жизнь, сообщает mondo.rs.

Игроки обеих команд вернулись на поле, где собрались в центральном круге, чтобы помолиться за здоровье Аполинариу. Сам же матч доигран не был.

Напомним, что в декабре умер знаменитый футболист "Динамо" Петр Слободян. Он был игроком "золотой" киевской команды, завоевавшей Суперкубок Европы-1975.

Реклама

Читайте также: После Марадоны футбольный мир потерял еще и своего Папу. Он умер от страшных трех букв

Марадона. Прощание. Столкновения Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист чемпионат Португалии сердечный приступ

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фотоФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистовФутбол
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять