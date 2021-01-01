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Умер автор исторического гола "Пари Сен-Жермен"

1 января, 20:45

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бернар Гинеду забил первый мяч в истории парижского клуба

Автор первого гола в истории "Пари Сен-Жермен" Бернар Гинеду скончался на 74-м году жизни, об этом французский гранд сообщает в Twitter.

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"Мы скорбим о кончине этим утром автора первого гола в истории клуба господина Бернара Гинеду. Все мысли команды сейчас о его семье и близких. Покойся с миром, Бернар", – говорится в сообщении парижской команды.

Бернар Гинеду играл за клуб "Стад Сен-Жермен" в 1966-1970 годах. В 1970-м эта команда объединилась с клубом "Париж", образовав "Пари Сен-Жермен".

Именно Гинеду в первом официальном матче "ПСЖ" 23 августа 1970 года забил первый гол команды в игре против "Пуатье" (1:1). Он мощно пробил со штрафного. Из "Пари Сен-Жермен" Гинеду ушел в 1972 году, сыграв 69 матчей и забив 14 мячей.

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Ранее мы писали, что 22-летний чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах.

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футбол футболист ПСЖ

Источники: Football.ua , Матч ТВ

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