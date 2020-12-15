Умер знаменитый футболист "Динамо" Слободян

Во вторник, 15 декабря, на 68-м году ушел из жизни знаменитый футболист Петр Слободян. В составе киевского "Динамо" он выигрывал Суперкубок УЕФА-1975 и два чемпионата СССР, 1975 и 1977 годов.

Реклама

Причины смерти не называются.

В "Динамо" Петр Слободян, игравший на позиции нападающего, провел пять сезонов и около сотни матчей. Могло быть дольше и больше, но помешали травмы, которые преследовали Слободяна едва ли не всю карьеру. Из-за этого выступления в большом футболе он завершил в расцвете сил – в 27 лет. Провел два матча за сборную СССР.

Читайте также: После Марадоны футбольный мир потерял еще и своего Папу. Он умер от страшных трех букв

Реклама

После завершения карьеры футболиста Петр Слободян начал работать преподавателем на кафедре физического воспитания университета имени Т. Г. Шевченко. Впоследствии стал заведующим кафедрой. Параллельно выступал за команду ветеранов киевского "Динамо", которую некоторое время даже возглавлял.

Должность в университете оставил в 1998 году, а в 2001 возглавил киевскую "Оболонь", которую сразу же вывел в высшую лигу. На тренерском мостике "пивоваров" Слободян трудился дважды: первый раз тренировал команду с 2001 по 2004, второй – с 2006 по 2008 годы. После завершения работы в "Оболони" решил больше внимания уделять семье и вернуться к преподавательской деятельности.

Обзор матча "Динамо" – "Бавария" (2:0) с голом Слободяна головой

"Слободян был неординарным футболистом. Не зря он стал единственным игроком, кого Валерий Лобановский после работы в "Днепре" позвал за собой в киевское "Динамо". Петр Петрович был важной частью золотой команды 70-х годов. Чего стоит только поединок за Суперкубок Европы-1975 или его гол в ворота "Баварии", который вывел киевлян в полуфинал Кубка Чемпионов 1976/77... Перестало биться сердце доброго, порядочного и искреннего человека", – цитирует президента "Динамо" Игоря Суркиса официальный сайт столичного клуба

Реклама

Напомним, это не первая утрата для мирового футбола за последнее время. Ранее не стало Диего Марадоны, Виктора Понедельника, Жерара Улье – легендарного тренера, который едва не возглавил "Динамо".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама