Умер легендарный тренер "Ливерпуля", который едва не возглавил "Динамо"

Беда снова пришла в футбольную семью. Недавно похоронили Диего Марадону, а теперь ушел из жизни Жерар Улье. О причинах смерти 73-летнего специалиста не сообщается. Как пишет L’Equipe, Улье только вчера вернулся домой из клиники в Париже, где около трех недель назад перенес операцию на аорте.

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13 октября 2001 года у француза случилось расслоение аорты и врачи еле успели его спасти. С тех пор Улье находился под постоянным медицинским контролем. В 2011 году он завершил карьеру по настоянию докторов.

Жерар Улье наиболее известен по работе в "Ливерпуле", с которым добился ощутимых успехов в качестве тренера. Под его руководством команда в период с 1998 по 2004 год завоевала шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.

В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, "Лион", "Пари Сен-Жермен", "Ланс" и другие команды. Его последним местом работы стала "Астон Вилла", которую он тренировал с 2010 по 2011 год.

В 2007 году Жерар Улье мог возглавить киевское "Динамо". Руководство киевлян вело переговоры с именитым тренером. Но по одной из версий жена француза не захотела переезжать в Украину, по другой – врачи были против.

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