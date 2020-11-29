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После Марадоны футбольный мир потерял еще и своего Папу. Он умер от страшных трех букв

29 ноября, 21:00

Олег Люлька Олег Люлька

Известный сенегальский полузащитник Папа Буба Диоп проиграл матч за жизнь болезни ШМТ

Еще одна потеря в мире футбола, в эти дни оплакивающего смерть Диего Марадоны. Бывший полузащитник сборной Сенегала и английского "Фулхэма" Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет

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Как сообщает Mirror, сенегалец Папа Буба Диоп умер от продолжительной болезни Шарко-Мари-Тута (ШМТ), которую еще называют наследственной моторно-сенсорной нейропатией. При ней происходит атрофия мышц, деформация стоп и кистей, изменение походки и потеря чувствительности в конечностях.

Папа Буба Диоп получил широкую известность, когда забил победный гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года, после чего французская команда проиграла сенегальцам со счетом 0:1 и в итоге вылетела из турнира. Сенегал добрался тогда до 1/4 финала чемпионата мира. Всего за сборную Сенегала Диоп провел 63 матча, забил 11 голов.

Клубную карьеру Диоп начал в 1996 году в швейцарском клубе "Невшатель Ксамакс". Затем сенегалец выступал за "Грассхоппер", после чего перешел во французский "Ланс". Впоследствии Диоп играл в составе английских "Фулхэма", "Портсмута" и "Вест Хэма", а также греческого АЕКа. Последним для Диопа стал "Бирмингем Сити", из которого он ушел в 2013 году.

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Папа Буба Диоп

Папа Буба Диоп / Фото: Reuters

Отметим, что всего неделю назад не стало другой звезды африканского футбола. 33-летний Анеле Нгцонгца, выступавший за "Генк" и сборную ЮАР, насмерть разбился в ДТП.

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умер футболист сборная Сенегала Папа Буба Диоп
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