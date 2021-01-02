Неймар назвал вечеринку на 500 человек семейным ужином и показал язык

Звезде мирового футбола Неймару приходится оправдываться перед законом. Как известно, прокуратура завела дело на Неймара за пятидневную вечеринку во время карантина. По информации бразильских СМИ нападающий французского "ПСЖ" устроил в арендованном доме грандиозную вечеринку для празднования Рождества и Нового года на 500 человек. Однако 28-летний неординарный спортсмен опроверг эти сообщения.

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На своей страничке в Instagram Неймар сообщил, что провел лишь небольшой семейный ужин, назвав заметки журналистов выдумкой. Он поведал, что в его доме собралось несколько десятков человек и сидели они через одно место... Его ответом на обвинения можно считать сегодняшнее фото, на котором футболист показывает миллионам подписчиков язык.

А перед этим форвард яркой фотографией поздравил всех с Новым годом. При этом он пожелал благословения и поблагодарил за все семью, друзей, поклонников.

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Ранее Неймар закатил пятидневную вечеринку на 500 человек. В дом пускали без мобильных телефонов, а празднование продолжалось с 25 по 30 декабря, писали СМИ.

Смотрите, как Неймар забивал в ворота "МЮ" в Лиге чемпионов:

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