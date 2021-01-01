Українська
$ 28,27
34,74
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости футбола

Фейерверк взорвался в руках: футболист "Галатасарая" может ослепнуть (Фото 18+)

1 января, 20:08

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Омар Элабделлауи получил жуткую травму глаз

Трагедией завершилось празднование Нового года для защитника "Галатасарая" Омара Элабделлауи. Норвежец в тяжелом состоянии находится в больнице с серьезными ожогами глаз.

29-летний футболист получил довольно типичную для новогодней ночи травму. В его руке взорвался фейерверк, после чего Элабделлауи был срочно госпитализирован с серьезными ожогами рук, лица и глаз. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако футболист находится в сознании, а угрозы жизни нет, сообщает официальный Twitter турецкого клуба.

The Sun утверждает, что Элабделлауи рискует даже потерять зрение, поскольку травмы оказались довольно серьезными – фото, попавшее в сеть, подтверждает эти опасения.

Внимание! Фото только 18+

Заметим, что Омар Элабделлауи перебрался в "Галатасарай" летом 2020-го на правах свободного агента из "Олимпиакоса". В сезоне 2020/21 защитник провел 13 матчей без результативных действий.

Ранее мы писали, что самый дорогой купленный игрок в истории "Барселоны" Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы три года назад заплатили 145 млн евро "Ливерпулю", повредил мениск и рискует выбыть из строя на долгий срок.

Поговаривали, что "Барселона" надеялась продать Коутинью в ближайшее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Филиппе получает 23 млн евро в год. Но травма бразильца, скорее всего, сделает его уход зимой невозможным.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
футболист Галатасарай

Источник: Футбол 24

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять