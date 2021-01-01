Фейерверк взорвался в руках: футболист "Галатасарая" может ослепнуть (Фото 18+)

Трагедией завершилось празднование Нового года для защитника "Галатасарая" Омара Элабделлауи. Норвежец в тяжелом состоянии находится в больнице с серьезными ожогами глаз.

29-летний футболист получил довольно типичную для новогодней ночи травму. В его руке взорвался фейерверк, после чего Элабделлауи был срочно госпитализирован с серьезными ожогами рук, лица и глаз. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако футболист находится в сознании, а угрозы жизни нет, сообщает официальный Twitter турецкого клуба.

The Sun утверждает, что Элабделлауи рискует даже потерять зрение, поскольку травмы оказались довольно серьезными – фото, попавшее в сеть, подтверждает эти опасения.

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Заметим, что Омар Элабделлауи перебрался в "Галатасарай" летом 2020-го на правах свободного агента из "Олимпиакоса". В сезоне 2020/21 защитник провел 13 матчей без результативных действий.

Ранее мы писали, что самый дорогой купленный игрок в истории "Барселоны" Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы три года назад заплатили 145 млн евро "Ливерпулю", повредил мениск и рискует выбыть из строя на долгий срок.

Поговаривали, что "Барселона" надеялась продать Коутинью в ближайшее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Филиппе получает 23 млн евро в год. Но травма бразильца, скорее всего, сделает его уход зимой невозможным.

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