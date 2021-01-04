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У футболіста стався серцевий напад під час матчу: відкачували просто на полі

4 січня, 08:43

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Наступні 48 годин стануть вирішальними в боротьбі футболіста за життя

Під час матчу третьої ліги Португалії між клубами "Альверка" і "Уніао де Альмейріма" у гравця господарів поля Алекса Аполінаріу стався серцевий напад. Він впав на 27-й хвилині матчу і залишився лежати на траві.

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До місця подій відразу ж прибув автомобіль швидкої допомоги, а медики мусили реанімувати гравця на місці. На щастя, їм вдалося повернути Алекса до життя і в стабільному стані він був відправлений в госпіталь, проте наступні 48 годин будуть вирішальними в його боротьбі за життя, повідомляє mondo.rs.

Гравці обох команд повернулися на поле, де зібралися в центральному колі, щоб помолитися за здоров'я Аполінаріу. Сам же матч не дограли.

Нагадаємо, що в грудні помер знаменитий футболіст "Динамо" Петро Слободян. Він був гравцем "золотої" київської команди, що завоювала Суперкубок Європи-1975.

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футболіст чемпіонат Португалії серцевий напад

Джерело: Сегодня|Спорт

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