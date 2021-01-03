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Самый долгий пенальти в истории! Школьник-японец разбегался 18 секунд (видео)

3 января, 20:57

Олег Люлька Олег Люлька

Юный Коми Риота взорвал соцсети необычным исполнением 11-метрового

Начало года отметилось, вполне вероятно, самым долгим исполнением пенальти в истории футбола. По ходу одного из матчей на 99-м Всеяпонском школьном чемпионате Коми Риота, перестукивая бутсами по газону с минимальным продвижением к 11-метровой отметке, потратил на разбег 18 секунд!

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Казалось, что перед ударом прошла целая вечность.

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Вероятно, если бы Коми не забил, то сразу же стал бы всемирным посмешищем. Однако с нервами у парня оказался полный порядок. Он сильно пробил верхом под штангу, и хотя вратарь угадал направление удара, достать мяч не сумел. Суперсмешной гол!

Кстати, если смотрите это видео, то до удара можете вполне еще успеть смотаться к холодильнику за пивом.

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Ранее мы писали, что Роналду признан лучшим пенальтистом XXI века, Месси – худшим.

Смотрите, как Месси бил пенальти "Динамо"

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Япония школьник футбол футболист гол пенальти чемпионат Японии

Источник: Сегодня|Спорт

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