Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Беременный" футболист стал героем первого матча года в чемпионате Италии

3 января, 17:24

Олег Люлька Олег Люлька

Аргентинец с животиком Лаутаро Мартинес забил три мяча в поединке "Интера" с "Кротоне" – смотрите, как это было

Неужели на Новый год вместо застолья "Интер" отрабатывал удары по воротам? В первой игре чемпионата Италии 2021 года "нерадзурри" на своем поле разгромили одного из аутсайдеров Серии А "Кротоне" со счетом 6:2. В среднем мяч влетал в сетку ворот каждые 11 минут!

Реклама

Читайте также: Роналду и Месси "отдыхают": Левандовски отхватил еще и голевой супертитул

Героем матча "Интера" с "Кротоне" стал форвард хозяев Лаутаро Мартинес. Партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины забил половину голов своей команды – три. Всякий раз, поражая ворота соперника, Лаутаро засовывал мяч себе под футболку, изображая "беременность": вскоре возлюбленная нападающего, Августина, должна родить дочку.

Обзор матча "Интер" – "Кротоне" (6:2)

Реклама

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес / Фото: Reuters

В тренде
Фейерверк взорвался в руках: футболист "Галатасарая" может ослепнуть (Фото 18+)

"Интер" – "Кротоне" – 6:2
Голы: Мартинес, 20, 57, 78, Марроне, 31 (в свои ворота), Лукаку, 64, Хакими, 88 – Дзанеллато, 12, Големич, 36
"Интер": Ханданович, Янг (Дармиан, 75), де Врей, Шкриньяр, Хакими, Барелла (Гальярдини, 70), Брозович, Видаль (Сенси, 46), Бастони (Коларов, 81), Мартинес, Лукаку (Перишич, 75)

Реклама

Благодаря этой победе "Интер" с 36 очками вышел на первое место в чемпионате Италии, но его уже в воскресенье, 3 января, обойдет "Милан", если обыграет на выезде "Беневенто".

Смотрите, как "Интер" вылетел из еврокубков после ничьей 0:0 с "Шахтером"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гол видео голов чемпионат Италии Интер Италия Кротоне Лаутаро Мартинес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фотоФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистовФутбол
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять