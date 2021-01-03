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Роналду и Месси "отдыхают": Левандовски отхватил еще один супертитул

3 января, 16:55

Олег Люлька Олег Люлька

Польский форвард "Баварии" стал лучшим бомбардиром 2020 года среди футболистов топ-чемпионатов

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших бомбардиров 2020 года в ТОП-10 национальных лигах. Однако при подсчете учитывались не только мячи, забитые футболистами в матчах за клубы, но и за сборные. В итоге первую строчку в списке занял польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, наколотивший 47 голов в 44 поединках.

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Напомним, именно Левандовски ФИФА признала футболистом года в мире.

На второй строчке рейтинга забивал-2020 расположился португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (44 мяча в 45 играх), на третьей – бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку (40 голов в 52 играх).

Интересно, что Лионель Месси с 27 голами стал восьмым, а Неймар и Златан Ибрагимович, забив по 22 мяча каждый, расположились в хвосте второго десятка списка.

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Отметим, что 2020 год отметился крушением легендарного рекорда Пеле по голам за один клуб. "Короля футбола" обошел Месси, забивший 644 мяча за "Барселону".

Смотрите, как забивают Левандовски и Месси

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Все подробности в спецтеме Итоги года в спорте

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гол Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски бомбардир Ромелу Лукаку
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