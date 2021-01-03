Роналду і Мессі "відпочивають": Левандовський відхопив ще один супертитул

Польський форвард "Баварії" став найкращим бомбардиром 2020 року серед футболістів із топ-чемпіонатів

Портал Transfermarkt опублікував список найкращих бомбардирів 2020 року в ТОП-10 національних лігах. Однак при підрахунку враховувалися не тільки м'ячі, забиті футболістами в матчах за клуби, а й за збірні. У підсумку перший рядок у списку посів польський форвард "Баварії" Роберт Левандовський, який забив 47 голів у 44 поєдинках.

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Нагадаємо, саме Левандовського ФІФА визнала футболістом року в світі.

На другому рядку рейтингу забивачів-2020 розташувався португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду (44 м'ячі в 45 іграх), на третьому – бельгійський форвард "Інтера" Ромелу Лукаку (40 голів у 52 іграх).

Цікаво, що Ліонель Мессі з 27 голами став восьмим, а Неймар і Златан Ібрагімович, забивши по 22 м'ячі кожен, розташувалися в хвості другого десятка списку.

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Відзначимо, що 2020 рік позначився крахом легендарного рекорду Пеле за голами за один клуб. "Короля футболу" обійшов Мессі, забивши 644 м'ячі за "Барселону".

Дивіться, як забивають Левандовський і Мессі

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