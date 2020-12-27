Как клятва на Библии сорвала сделку Моуринью и что было в чемодане Савчука: топ-10 книг на праздники

Длинные зимние вечера в перемешку с новогодними праздниками загонят нас под плед с чашкой чая. И компанией в такой ситуации может стать хорошая книга.

Мы посоветуем десять спортивных произведений, с которыми можно коротать время. Кстати, посмотрите также топ-5 спортивных сериалов 2020 года.

Топ-10 книг на праздники

"Незламний" (Л. Гилленбранд)

Это просто невероятная история реального человека, спортсмена, солдата. Участник Олимпиады-1936 в беге на 5000 метров Луи Замперини считался главным претендентом на награды Игр-1940 в Токио. Но вместо соревнований, он оказался в японском плену. 47 дней в Тихом океане на надувном плоту, два года плена с жесточайшими издевательствами не сломили Луи. Он вернулся домой, стал проповедником и простил своих мучителей. Замперини в 1950 году отправился в Японию для дачи показаний. Многие из военных преступников сидели в тюрьме Сугамо. Когда туда приехал Замперини, полковник приказал каждому заключенному узнавшему его, выйти вперед и встретиться с Луи еще раз. Замперини обнял каждого из них, объяснив им свое христианское прощение.

В январе 1998 года Замперини принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Нагано. Он пробежал свою дистанцию возле лагеря, где сидел в 1945-м. Луи также хотел встретиться со своим самым жестоким мучителем во время войны, Муцухиро Ватанабэ, но тот отказался его видеть.

"ЮКІ. Людина 400 шрамів" (А. Яворивская)

Книга улетает за один вечер. Кроме самой истории хоккеиста, крутой самой по себе, очень эмоциональная линия с чемоданом под кроватью у родителей. Родители Терри Савчука до последнего вздоха говорили, что они хотят вернуться в Украину, у них был "собран" чемодан для этого. В финале книги видим, что он был просто символом связи с родиной – когда Терри его открыл, там было пусто.

Напомним, что сейчас в прокате идет фильм об украинцах в НХЛ. Там есть интервью с сыном Савчука: "Я – украинец! И горжусь этим": почему стоит посмотреть фильм "Юки".

"Роналду" (Г. Балаге)

Впечатлили малоизвестные факты: мать хотела сделать аборт (Роналду мог не появиться на свет), в школе плакал и хотел ударить учителя стулом, первый трансфер – за 20 мячей, первая годовая зарплата в футболе – 10 тысяч евро, перенес операцию на сердце и т.д.

"Вiд дipявиx кeд дo мiльйoнiв дoлapiв" (М. Гайовый)

Это рассказ о двукратном чемпионе НБА украинце Славе Медведенко. В детстве Слава ненавидел баскетбол: он был самым высоким в классе, поэтому все советовали ему заняться этим видом спорта. В подростковом возрасте парень полюбил эту игру, но за возможность путешествовать и покупать... йогурт, жвачки и бутылки газировки. Но с годами приоритеты изменились. Баскетбол стал для Славы делом жизни, которой он отдавал столько времени, буквально протирал кеды до дыр.

"Мій роман зі спортом" (А. Ризатдинова)

Только вышла с печати автобиография чемпионки мира и бронзовой призерки Олимпиады-2016 Анны Ризатдиновой. Гимнастка признается в книге в нервных срывах, которые случались у нее из-за поражений, рассказывает о критике тренеров и цитирует личный дневник.

"Я поделилась своими мыслями, переживаниями, проблемами – всем, что смущало меня на протяжении карьеры. Прочитать ее будет интересно не только гимнасткам или другим спортсменам. Она подойдет любому, кто ищет ответы на вопросы, как не сдаваться, как поверить в себя, как побороть страхи, сомнения или комплексы, как найти в себе силы, когда уже ничего не хочется", – говорит Ризатдинова.

"Закулисье Олимпийских игр" (Е. Енгалычева)

Если вы мечтали поработать волонтером на крупных соревнованиях, но боитесь решиться на этот шаг – эта книга для вас. Автор работала на пяти Олимпиадах, а также на Евро-2012 в Харькове. Здесь рассказы о закулисье соревнований, пошаговая инструкция, как стать волонтером и лайфхаки для начинающих.

"Жозе Моурінью" (Р. Бизли)

Книга британского журналиста, который стал другом Жозе. Неизвестные истории о Жозе, его обмороке в гостинице, об отношениях с Романом Абрамовичем, Андреем Шевченко и Арсеном Венгером, и как Особенный едва не возглавил сборную Англии. Но самый эпичный рассказ – детективное расследование тайной встречи Моуринью и Эшли Коула. Репортеры сорвали трансферную сделку. Это стало возможным лишь после того, как информатор перед адвокатами поклялся на Библии, что видел вместе Жозе и Эшли в отеле.

"Народжені бігати" (К. Макдугал)

Если вы собираетесь начать бегать, то узнаете, как делать это без травм и усталости. Реальная история американского журналиста, который дабы постичь тайны бега отправился за секретами к индианскому племени тараумара, представители которого без отдыха пробегают дистанцию в 80 км.

"Усе в твоїх руках" (А. Шовковский)

Автобиография легендарного украинского вратаря. Это нечто больше, чем футбол, матчи, кубки. Это теплые истории о детстве и важных людях. Рассказы об унынии и уединении. Это глубокие размышления о причинах взлетов и падений. Это непредвзятый анализ ошибок, призванный путем личного опыта помочь другим людям избежать подобных жизненных ловушек. Это откровение об умении делать выбор и искусство расставлять приоритеты.

"Управління викликами" (В. Кличко, Ш. Билен)

Стратегия управления вызовами от спортсмена и предпринимателя Владимира Кличко. 12 принципов, которые он наработал на протяжении спортивной карьеры и успешно использует в бизнесе и жизни. Будет интересна тем, кто интересуется саморазвитием, управлением вызовами в жизни и бизнесе, историями успеха.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама