Роналду стал лучшим бомбардиром 2020 года в Европе. А где Месси?

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром ТОП-5 чемпионатов Европы в 2020 году. За календарный год португалец забил 33 мяча в чемпионате Италии и всего на один гол опередил Роберта Левандовского из "Баварии", сообщает Gracenote Live.

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Интересно, что обладатель "Золотой бутсы" по итогам прошлого сезона Чиро Иммобиле занял только третье место – за год он забил 28 голов. По 23 мяча забили Мохаммед Салах из "Ливерпуля" и Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии", замкнувшие первую пятерку.

Напомним, что перед этим Роналду отказался от звания футболиста года в пользу другого игрока. Он решил, что награду больше заслужил форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Смотрите, как забивает Криштиану Роналду:

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