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Роналду – первый из людей по количеству подписчиков, а фото с Марадоной – топ года

3 января, 11:00

Елена Павлова Елена Павлова

Месси и Неймар остались далеко позади португальского футболиста

35-летний португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком с 250 млн подписчиков в Instagram. Больше только у официального аккаунта самой соцсети – 382 миллиона. Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром 2020 года в Европе.

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За капитаном сборной Португалии по количеству фоловеров идет певица Ариана Гранде, на которую подписаны 214 млн человек. Третье место у Дуэйна "Скалы" Джонсона с 209 миллионами. А в тройку рейтинга среди футболистов попали также аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (174 млн фоловеров) и бразильский голеадор "ПСЖ" Неймар (144 млн) – пишет Transfermarkt.

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А фотография Криштиану с легендой футбола Диего Марадоной, выложенная в день смерти аргентинца, собрала 19,7 млн лайков и стала самой популярной публикацией в 2020 году.

Ранее мы также писали, что Роналду отказался от звания футболиста года в пользу другого игрока. Португалец решил, что награду больше заслужил форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Смотрите, как Роналду забивал в чемпионате Италии

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рекорд подписчики Instagram Криштиану Роналду Неймар Ювентус Турин Лионель Месси Ариана Гранде
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