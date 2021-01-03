Роналду – перший за кількістю підписників, а фото з Марадоною – у топі року

35-річний португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першою людиною з 250 млн підписників в Instagram. Більше тільки в офіційного акаунта самої соцмережі – 382 мільйони. Раніше Роналду став найкращим бомбардиром 2020 року в Європі.

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За капітаном збірної Португалії за кількістю фоловерів іде співачка Аріана Гранде, на яку підписано 214 млн людей. Третє місце у Дуейна "Скелі" Джонсона – 209 мільйонів. А до трійки рейтингу серед футболістів потрапили також аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі (174 млн фоловерів) і бразильський голеадор "ПСЖ" Неймар (144 млн), пише Transfermarkt.

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А фотографія Кріштіану з легендою футболу Дієго Марадоною, викладена в день смерті аргентинця, зібрала 19,7 млн уподобайок і стала найпопулярнішою публікацією в 2020 році.

Раніше ми також писали, що Роналду відмовився від звання футболіста року на користь іншого гравця. Португалець вирішив, що нагороду більше заслужив форвард "Баварії" Роберт Левандовський.

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