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Роналду – перший за кількістю підписників, а фото з Марадоною – у топі року

3 січня, 11:00

Олена Павлова Олена Павлова

Мессі та Неймар залишилися далеко позаду португальського футболіста

35-річний португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першою людиною з 250 млн підписників в Instagram. Більше тільки в офіційного акаунта самої соцмережі – 382 мільйони. Раніше Роналду став найкращим бомбардиром 2020 року в Європі.

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За капітаном збірної Португалії за кількістю фоловерів іде співачка Аріана Гранде, на яку підписано 214 млн людей. Третє місце у Дуейна "Скелі" Джонсона – 209 мільйонів. А до трійки рейтингу серед футболістів потрапили також аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі (174 млн фоловерів) і бразильський голеадор "ПСЖ" Неймар (144 млн), пише Transfermarkt.

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А фотографія Кріштіану з легендою футболу Дієго Марадоною, викладена в день смерті аргентинця, зібрала 19,7 млн уподобайок і стала найпопулярнішою публікацією в 2020 році.

Раніше ми також писали, що Роналду відмовився від звання футболіста року на користь іншого гравця. Португалець вирішив, що нагороду більше заслужив форвард "Баварії" Роберт Левандовський.

Дивіться, як Роналду забивав у чемпіонаті Італії

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