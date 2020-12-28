Вот это да! Роналду отказался от звания футболиста года в пользу другого игрока

Он решил, что награду больше заслужил форвард "Баварии" Роберт Левандовски

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого назвали лучшим футболистом века, отказался от еще одной награды. Также он должен был стать игроком 2020 года от Globe Soccer по версии болельщиков. Об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, 35-летний форвард вместе со своим агентом Жорже Мендешем приняли решение отдать приз форварду "Баварии" Роберту Левандовски. Португалец уверен, что он выиграл в данной номинации из-за своей популярности, а польский нападающий заслужил индивидуальный приз игрой на протяжении года.

Криштиану Роналду и Роберт Левандовски / Фото: Reuters

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Стоит отметить, что в голосовании болельщиков Криштиану Роналду набрал 42% голосов, Роберт Левандовски – 38%, а Лионель Месси – 20%.

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Напомним, что Левандовски в 2020 году забил 55 голов и помог мюнхенскому клубу выиграть все трофеи в Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Роналду раскритиковал своего сына.

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