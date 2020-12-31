Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Символ 2021 года в спорте: быки срывали матчи, лишались головы и охотились на Роналду

31 декабря, 18:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Быка можно встретить и на футбольном поле, и на баскетбольной площадке, и даже на боксерском ринге

2021 год по китайскому календарю станет годом Белого металлического быка. Это животное символизирует силу и напористость. С такими качествами бык никак не мог пройти мимо мира спорта. Мы собрали самые яркие случаи в спорте с участием талисмана 2021 года.

Матадор Роналду

Реклама

В далеком 2008 году Криштиану Роналду снялся в рекламе, где на арене для корриды противостоял огромному быку. Португалец демонстрировал свое мастерство жонглирования мячом, пока бык пытался поймать спортсмена. Естественно, Роналду соревновался лишь с виртуальным животным, но все равно получилось эффектно.

Реклама с Криштиану Роналду и быком

Энергетические быки

Австрийская компания по производству энергетического напитка с красными быками на эмблеме давно и плотно связана со спортом. Помимо того, что они являются спонсорами не одной сотни спортсменов и организаторами различных соревнований для экстремалов, так еще и владеют командами в разных видах спорта – хоккей, футбол, Формула-1. Кстати, болид с красными быками на ливрее – лучшая аналогия с символом 2021 года "металлическим быком".

Болельщики против "быков"

В продолжении темы "Ред Булл" нельзя не вспомнить "Лейпциг". Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов за короткий срок выбился в лидеры немецкого футбола, что не понравилось болельщикам с консервативными взглядами. В отместку на одном из матчей клуба из Лейпцига с трибуны бросили отрезанную бычью голову.

Пустите поиграть

Реклама

Несколько лет назад в Болгарии во время товарищеского матча между "Ботевом" и АЕЛом на поле выбежал бык. Он пробежался вдоль всего поля и хотел покинуть поляну за воротами, но запутался в сетке. Выручать быка прибежал… пес пастуха. Оказывается, прямо за полем местные жители выпасают домашний скот.

Похожий случай произошел недавно в Аргентине. Только там парнокопытное успело еще и погонять немногочисленных болельщиков, собравшихся вокруг поля. К счастью, в столкновении с быком пострадал только один человек.

Еще один забавный случай произошел в Индии. Бык забрел на поле, где местные парни играли в футбол и отобрал у них мяч. Мальчики предприняли несколько попыток забрать мяч у быка, однако тот умело защищал свою добычу. В какой-то момент он упустил из виду круглого и сразу же за это поплатился. Мальчики принялись играть с быком в "собачку", перепасовываясь между собой, но перехитрить копытного не сумели – через какое-то время он снова завладел мячом.

Реклама

Турин против Краснодара

Бык является символом итальянского города Турин, поэтому неудивительно, что он красуется на эмблеме местного клуба "Торино", а также был представлен на старом логотипе "Ювентуса". Одна из версий происхождения названия Турин – город получил имя в честь старинного быка тура, обитавшего ранее в этих краях. Животное изображено стоящим в угрожающей позе, что символизирует сильный, мощный город, готовый к защите рубежей.

Также бык стал символом российского клуба "Краснодар", который был основан лишь в 2008 году. Как рассказывал основатель команды, бык – традиционное для этого края животное, поэтому было бы странно, если бы на эмблеме появилось другое животное. Поднятый хвост черного быка говорит о бесстрашии, а его поза – о готовности к атаке.

Бэнни из Чикаго

Реклама

Но главным быком в спорте, конечно же, является знаменитый клуб НБА "Чикаго Буллз", где свои лучшие годы провел легендарный Майкл Джордан. Маскот клуба Бык Бэнни является одним из старых и узнаваемых талисманов во всем профессиональном спорте. В конце 90-х в Украине одежда с эмблемой "Буллз" была популярна среди различных хулиганов.

"Бык с Босфора", ставший таксистом

Знаменитый турецкий нападающий Хакан Шукюр за свою напористость в атаке получил прозвище "Босфорский бык". Лучшие годы Хакана прошли в "Галатасарае", с которым он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а со сборной Турции завоевал бронзовые награды ЧМ-2002, где забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов мира (9,8 секунды).

Футболист был настолько популярным на родине, что его свадьбу показывали в прямом эфире на местном ТВ. Впрочем, после завершения карьеры Хакан ушел в политику, а в 2016-м даже был участником несостоявшегося государственного переворота. Позже Хакана обвинили в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана, из-за чего ему пришлось бежать из страны и эмигрировать в США, где он работает обычным таксистом.

"Бешеный бык" из Бронкса

Знаменитый американский боксер Джейк Ламотта за свой неукротимый бойцовский дух и бешеный нрав получил от болельщиков прозвище "Бык из Бронкса" и "Бешеный Бык". Ламотта становился чемпионом мира в среднем весе и за всю карьеру ни разу не был нокаутирован и лишь один соперник сумел отправить его в нокдаун. Мемуары жизни Джейка легли в основу фильма "Бешеный бык", снятым оскароносным режиссером Мартином Скорсезе, а главную роль сыграл Роберт Де Ниро.

Бык против чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC американец Люк Скайлер Рокхолд решил попробовать себя в другой роли и принял участие в необычном мероприятии. Спортсмен должен был голыми руками завалить быка! Парочку выпустили на арену для родео – традиционные соревнования среди ковбоев в Северной Америке. Боец сначала схватил животное за шею, а затем провел прием и завалил его на землю. Люк еще успел сесть на рогатого сверху, после чего бык вырвался и убежал подальше.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

год быка символ Ред Булл Криштиану Роналду Чикаго Буллз Хакан Шукюр

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять