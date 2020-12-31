Символ 2021 года в спорте: быки срывали матчи, лишались головы и охотились на Роналду

Быка можно встретить и на футбольном поле, и на баскетбольной площадке, и даже на боксерском ринге

2021 год по китайскому календарю станет годом Белого металлического быка. Это животное символизирует силу и напористость. С такими качествами бык никак не мог пройти мимо мира спорта. Мы собрали самые яркие случаи в спорте с участием талисмана 2021 года.

Матадор Роналду

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В далеком 2008 году Криштиану Роналду снялся в рекламе, где на арене для корриды противостоял огромному быку. Португалец демонстрировал свое мастерство жонглирования мячом, пока бык пытался поймать спортсмена. Естественно, Роналду соревновался лишь с виртуальным животным, но все равно получилось эффектно.

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Энергетические быки

Австрийская компания по производству энергетического напитка с красными быками на эмблеме давно и плотно связана со спортом. Помимо того, что они являются спонсорами не одной сотни спортсменов и организаторами различных соревнований для экстремалов, так еще и владеют командами в разных видах спорта – хоккей, футбол, Формула-1. Кстати, болид с красными быками на ливрее – лучшая аналогия с символом 2021 года "металлическим быком".

Болельщики против "быков"

В продолжении темы "Ред Булл" нельзя не вспомнить "Лейпциг". Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов за короткий срок выбился в лидеры немецкого футбола, что не понравилось болельщикам с консервативными взглядами. В отместку на одном из матчей клуба из Лейпцига с трибуны бросили отрезанную бычью голову.

Пустите поиграть

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Несколько лет назад в Болгарии во время товарищеского матча между "Ботевом" и АЕЛом на поле выбежал бык. Он пробежался вдоль всего поля и хотел покинуть поляну за воротами, но запутался в сетке. Выручать быка прибежал… пес пастуха. Оказывается, прямо за полем местные жители выпасают домашний скот.

Похожий случай произошел недавно в Аргентине. Только там парнокопытное успело еще и погонять немногочисленных болельщиков, собравшихся вокруг поля. К счастью, в столкновении с быком пострадал только один человек.

Еще один забавный случай произошел в Индии. Бык забрел на поле, где местные парни играли в футбол и отобрал у них мяч. Мальчики предприняли несколько попыток забрать мяч у быка, однако тот умело защищал свою добычу. В какой-то момент он упустил из виду круглого и сразу же за это поплатился. Мальчики принялись играть с быком в "собачку", перепасовываясь между собой, но перехитрить копытного не сумели – через какое-то время он снова завладел мячом.

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Турин против Краснодара

Бык является символом итальянского города Турин, поэтому неудивительно, что он красуется на эмблеме местного клуба "Торино", а также был представлен на старом логотипе "Ювентуса". Одна из версий происхождения названия Турин – город получил имя в честь старинного быка тура, обитавшего ранее в этих краях. Животное изображено стоящим в угрожающей позе, что символизирует сильный, мощный город, готовый к защите рубежей.

Также бык стал символом российского клуба "Краснодар", который был основан лишь в 2008 году. Как рассказывал основатель команды, бык – традиционное для этого края животное, поэтому было бы странно, если бы на эмблеме появилось другое животное. Поднятый хвост черного быка говорит о бесстрашии, а его поза – о готовности к атаке.

Бэнни из Чикаго

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Но главным быком в спорте, конечно же, является знаменитый клуб НБА "Чикаго Буллз", где свои лучшие годы провел легендарный Майкл Джордан. Маскот клуба Бык Бэнни является одним из старых и узнаваемых талисманов во всем профессиональном спорте. В конце 90-х в Украине одежда с эмблемой "Буллз" была популярна среди различных хулиганов.

"Бык с Босфора", ставший таксистом

Знаменитый турецкий нападающий Хакан Шукюр за свою напористость в атаке получил прозвище "Босфорский бык". Лучшие годы Хакана прошли в "Галатасарае", с которым он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а со сборной Турции завоевал бронзовые награды ЧМ-2002, где забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов мира (9,8 секунды).

Футболист был настолько популярным на родине, что его свадьбу показывали в прямом эфире на местном ТВ. Впрочем, после завершения карьеры Хакан ушел в политику, а в 2016-м даже был участником несостоявшегося государственного переворота. Позже Хакана обвинили в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана, из-за чего ему пришлось бежать из страны и эмигрировать в США, где он работает обычным таксистом.

"Бешеный бык" из Бронкса

Знаменитый американский боксер Джейк Ламотта за свой неукротимый бойцовский дух и бешеный нрав получил от болельщиков прозвище "Бык из Бронкса" и "Бешеный Бык". Ламотта становился чемпионом мира в среднем весе и за всю карьеру ни разу не был нокаутирован и лишь один соперник сумел отправить его в нокдаун. Мемуары жизни Джейка легли в основу фильма "Бешеный бык", снятым оскароносным режиссером Мартином Скорсезе, а главную роль сыграл Роберт Де Ниро.

Бык против чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC американец Люк Скайлер Рокхолд решил попробовать себя в другой роли и принял участие в необычном мероприятии. Спортсмен должен был голыми руками завалить быка! Парочку выпустили на арену для родео – традиционные соревнования среди ковбоев в Северной Америке. Боец сначала схватил животное за шею, а затем провел прием и завалил его на землю. Люк еще успел сесть на рогатого сверху, после чего бык вырвался и убежал подальше.

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