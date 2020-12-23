Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд Пеле

Лионель превзошел "Короля футбола" по голам за один клуб, забив свой 644-й мяч за "Барселону"

Невероятно! 33-летний аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси побил легендарный рекорд "Короля футбола" Пеле по голам за один клуб. В ночь на среду Лео подвел черту в выездном разгроме команды "Реал Вальядолид" (3:0), записав на свой счет уже 644-й мяч за каталонцев! Тогда как у Пеле было 643 гола за бразильский "Сантос", где тот выступал с 1956 по 1974 годы.

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Реклама Лионель Месси / Фото: Reuters

"Когда я начинал играть в футбол, никогда не думал, что побью подобный рекорд. И тем более такой, который был установлен самим Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день", – написал Месси у себя в Instagram

Пеле и Месси. Фото – Instagram.com/pele

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Напомним, по голам за один клуб Месси сравнялся с Пеле 19 декабря, забив "Валенсии". Тогда "Король футбола" обратился к Лионелю: "Истории, подобные нашим, о том, как долго любить один и тот же клуб, к сожалению, будут встречаться в футболе все реже. Я очень тобой восхищаюсь, Лео".

Добавим, что ближайшим летом у Месси истекает контракт с "Барселоной". Он намерен покинуть каталонский клуб и, как ожидается, продолжит карьеру в "Манчестер Сити" или "ПСЖ".

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