Месси и Роналду остались не у дел: ФИФА признала лучшим футболистом года Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА. Он опередил в голосовании Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Левандовски удостоился награды впервые в карьере. Церемония награждения Best FIFA Football Awards состоялась в Доме ФИФА в Цюрихе сегодня, 17 декабря, в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
Ранее Сон-Хын Мин выиграл Премию Пушкаша за лучший гол 2020 года. Самый красивый гол был забит в матче "Тоттенхэм" – "Бернли" в чемпионате Англии.
А Юрген Клопп получил приз лучшему тренеру 2020 года. Немецкий тренер впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к победе в чемпионате Англии.
Все победители The Best FIFA Football Awards 2020:
Лучший футболист: Роберт Левандовски ("Бавария")
Лучшая футболистка: Люси Бронз ("Лион"/"Манчестер Сити")
Лучший тренер: Юрген Клопп ("Ливерпуль")
Лучший тренер женской команды: Сарина Вигман (сборная Нидерландов)
Лучший вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")
Лучший вратарь женской команды: Сара Бухадди ("Лион")
Лучший гол: Сон-Хын Мин ("Тоттенхэм")
Также была названа символическая сборная 2020 года:
Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Первые две награды ФИФА достались Криштиану Роналду, затем в голосовании выиграл Лука Модрич, а в прошлом сезоне лучшим игроком был признан Лионель Месси.
Напомним, что в этом году награда "Золотой мяч" не вручается – организаторы отказались из-за пандемии, сославшись на то, что претенденты находятся не в равных условиях.
Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:
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