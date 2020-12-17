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Месси и Роналду остались не у дел: ФИФА признала лучшим футболистом года Левандовски

17 декабря, 21:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

В этом году лучшего игрока определяет только ФИФА – "Золотой мяч" взял паузу из-за пандемии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА. Он опередил в голосовании Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Левандовски удостоился награды впервые в карьере. Церемония награждения Best FIFA Football Awards состоялась в Доме ФИФА в Цюрихе сегодня, 17 декабря, в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

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Ранее Сон-Хын Мин выиграл Премию Пушкаша за лучший гол 2020 года. Самый красивый гол был забит в матче "Тоттенхэм" – "Бернли" в чемпионате Англии.

А Юрген Клопп получил приз лучшему тренеру 2020 года. Немецкий тренер впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к победе в чемпионате Англии.

Все победители The Best FIFA Football Awards 2020:

Лучший футболист: Роберт Левандовски ("Бавария")
Лучшая футболистка: Люси Бронз ("Лион"/"Манчестер Сити")
Лучший тренер: Юрген Клопп ("Ливерпуль")
Лучший тренер женской команды: Сарина Вигман (сборная Нидерландов)
Лучший вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")
Лучший вратарь женской команды: Сара Бухадди ("Лион")
Лучший гол: Сон-Хын Мин ("Тоттенхэм")

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Также была названа символическая сборная 2020 года:

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Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Первые две награды ФИФА достались Криштиану Роналду, затем в голосовании выиграл Лука Модрич, а в прошлом сезоне лучшим игроком был признан Лионель Месси.

Напомним, что в этом году награда "Золотой мяч" не вручается – организаторы отказались из-за пандемии, сославшись на то, что претенденты находятся не в равных условиях.

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски FIFA's Best

Источник: Сегодня|Спорт

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