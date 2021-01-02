Кравец – красавец! Забит первый "украинский" гол-2021 (видео)

У Артема в Турции – шикарная результативность: шесть голов в десяти поединках

Ну вот, и забит первый "украинский" гол в 2021 году! Его автором стал нападающий "Коньяспора" Артем Кравец, который в гостевом поединке чемпионата Турции против "Хатайспора" поразил ворота соперников головой на 33-й минуте. Правда, в ответ команда Артема получила два мяча и проиграла 1:2.

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Отметим, что это уже шестой гол 31-летнего экс-динамовца Артема Кравца за "Коньяспор" в десяти матчах. В "Динамо" таких показателей и близко нет у центрфорвардов или игроков, действующих на этой позиции.

Напомним, в конце августа Артем Кравец подписал контракт с "Динамо", но уже в сентябре его разорвал и перебрался в Турцию. Главной причиной была неопределенность с игровым временем Кравца в киевской команде, так как Мирча Луческу сделал ставку на Владислава Супрягу, которого хотели засветить в Лиге чемпионов для выгодной продажи.

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Однако Супряга надежды, возложенные на него в "Динамо", не оправдал. И в итоге из основного игрока киевлян превратился в резервиста.

Смотрите, как Кравец забивал в "Динамо"

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