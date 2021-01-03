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Найдовший пенальті в історії! Школяр-японець розбігався 18 секунд (відео)

3 січня, 20:57

Олег Люлька Олег Люлька

Юний Комі Ріота підірвав соцмережі незвичайним виконанням 11-метрового удару

Початок року відзначився, цілком ймовірно, найдовшим виконанням пенальті в історії футболу. По ходу одного з матчів на 99-му Всеяпонському шкільному чемпіонаті Комі Ріота, перестукуючи бутсами по газону з мінімальним просуванням до 11-метрової позначки, витратив на розбіг 18 секунд!

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Здавалося, що перед ударом минула ціла вічність.

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Ймовірно, якби Комі не забив, то відразу ж став би всесвітнім посміховиськом. Однак із нервами у хлопця виявилося все гаразд. Він сильно пробив у кут, і хоча воротар вгадав напрямок удару, дістати м'яч не зумів. Суперсмішний гол!

До речі, якщо дивитеся це відео, то до удару можете цілком ще встигнути збігати до холодильника за пивом.

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Раніше ми писали, що Роналду визнаний найкращим пенальтистом XXI століття, Мессі – найгіршим.

Дивіться, як Мессі бив пенальті "Динамо"

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Японія школяр футбол футболіст гол пенальті чемпіонат Японії

Джерело: Сегодня|Спорт

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